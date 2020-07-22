В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки незадолго до свадьбы.

Об этом сообщает агентство «Москва».

«Поступила информация, что по адресу Колпачный пер., д. 6, стр. 5 обнаружен труп девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть», — рассказали в правоохранительных органах. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По приезду сотрудников полиции на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая девушка. Женщина рассказала, что на 8 августа у пары была назначена дата росписи. Ее сын не выходил на связь несколько дней, в связи с чем она приехала к нему в квартиру, где обнаружила труп. «Сын временно не работает, подрабатывал на стройках: где именно, не рассказывал. С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком. В настоящее время он на связь до сих пор не вышел и его место нахождение неизвестно», — пояснил источник агентства.

Старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова между тем сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», — добавила она.