Выставка «Ненавсегда. 1968-1985» / фото в статье: Андрей Струнин

В Третьяковке наступила эпоха застоя
Фото в статье: кадры из фильма "#яздесь"

"Я здесь": Виртуальность – грех, или Снятся ли шеф-повару сетевые незнакомки
Фото: Global Look Press

"Это просто ужас!": Ефремов отощал и скандалит с женой из-за еды
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Радзиховский: Минпропаганды у нас есть. Оно называется Администрация президента
В центре внимания
Фото: Global Look Press
Гордон похвалил Зеленского за уступку террористу: Жизни украинцев для него важнее
Фетисов назвал Дегтярева "никем" вместо поздравлений: подробности ссоры
Похорошели при коронавирусе: как выглядели знаменитости до и после болезни

Новости дня

22 июля, среда

[17:57]Лидеров КПРФ в Хабаровске подозревают в организации незаконной акции протеста
[17:49]Мосгорсуд отменил продление ареста четверым полицейским по делу Голунова
[17:05]Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС
[16:42]"Иначе мы потеряем страну": Леонтьев хочет лишить молодежь избирательных прав
[15:58]Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам лишения свободы
[15:43]"Чемодан, билет, Самара!": В Хабаровске митинг проходит 12-й день подряд
[15:26]Мишустин предложил устанавливать среднюю зарплату по регионам, а не по стране
[14:56]Жириновский опроверг свои слова о том, что не уговаривал Фургала уйти в отставку
[14:52]В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы
[14:42]Врача "скорой" из Твери доставили на допрос под Краснодаром и не отвезли обратно
[14:23]В Люблине второй раз за неделю крупное ДТП. Эксперты считают, надо сужать дороги
[14:12]В Госдуме считают, что вакцинацию против коронавируса нужно проводить постепенно
[14:04]Россиянам компенсируют от 5 до 15 тысяч за путешествия по списку Ростуризма
[13:49]В РФ предлагают выкупать квартиры одиноких пенсионеров
[13:20]ВЦИОМ: 52% россиян не устраивает, как они живут. Лишь 20% верят в улучшения
[12:52]Мужчине, захватившему заложников в Луцке, предъявлено обвинение
[12:18]Загоревшиеся аппараты ИВЛ разрешили использовать. "Ростех" уже выделил 7,3 млрд
[11:50]Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом, захватившим автобус
[11:26]"Ъ": Следствие пытается лишить Фургала всех адвокатов и уговорить признать вину
[11:20]Носительство ВИЧ исключили из возможных причин для запрета на усыновление
[11:04]Сбербанк стал владельцем сервиса "Яндекс.Деньги"
[10:37]Власти Чечни закупят золотые награды с бриллиантами, рубинами и изумрудами
[10:29]Только 17% россиян обращаются к медикам при укусах клещей
[10:02]"Наш очень дорогой председатель": МГД не проверит, откуда у Шапошникова 2 млрд
[09:29]Врачебная комиссия выписала шамана Габышева из психдиспансера
[09:00]В Чечне учителя жалуются на требования комментировать посты в поддержку Кадырова
[08:00]Бесстрашный Дегтярев, заложники в Луцке, стрельба в Чикаго. Новости к утру 22 июля

21 июля, вторник

[17:51]Двум морякам из РФ дали в Греции более 250 лет колонии за перевозку 20 нелегалов
[16:53]Офицер Росгвардии, отправивший срочника в кому, получил 2 года условно
[15:04]"Благими намерениями дорога в ад": Госдума приняла закон о 3-дневном голосовании
[13:55]"Дегтярева – домой!": Хабаровск встретил нового губернатора очередным митингом
[13:17]Песков: Дегтярева назначили за "богатый опыт" в Думе и "деловые качества"
[12:42]Кабмин хочет запретить иностранцам и "экстремистам" входить в религиозные группы
[11:29]На западе Украины в заложники взяты 20 человек. У захватчика взрывчатка и оружие
[11:03]Вместо пресс-конференции Дегтярева прощальная запись появилась в Instagram Фургала
[10:33]Затраты на Медведева и администрацию президента увеличатся на 3,5 млрд
[09:46]Минфин хочет сократить расходы на "оборонку". Это сэкономит 225 млрд за три года
[08:22]Хабаровск в предвкушении врио и 30% интернет-избирателей. Главное к утру 21 июля

20 июля, понедельник

[20:28]Госдеп запретил семье Кадырова въезд в Штаты за нарушение прав человека
[19:39]Мэр Норильска ушел в отставку из-за претензий по профилактике коронавируса

Фото в статье: пресс-служба телеканала СТС
Кокосовые сырки и творожные трубочки: молочные рецепты от Александра Бельковича
Фото: depositphotos
Опасность борщевика: беречься нужно блондинам с голубыми или зелеными глазами
Фото в статье: depositphotos
Аты-баты, шли томаты: как выбрать лучшие помидоры без химикатов
Фото: Global Look Press
В Москве появились мошенники-газовщики. Что делать, чтобы не попасться на удочку?
Фото в статье: depositphotos
Рецепт дня: Уха под "Особенности национальной рыбалки"
Фото в статье: соцсети
Грушевый штрудель, крем-брюле из миндаля и пирожки с абрикосом: топ-3 летних десерта
Фото: Global Look Press
Поправки в Ярославле и Волочкова в Дивееве: что обсуждали пользователи в блогах
Фото в статье: пресс-служба СТС
Томатный суп с моцареллой и "Том Ям" по-русски: два летних супа от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Конкурс по копанию могил в Омске и запеченный таракан в Брянске: топ тем из Сети
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса

В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы

Общество - Происшествия
14:52, 22 июля 2020

В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту гибели девушки незадолго до свадьбы.

Об этом сообщает агентство «Москва».

«Поступила информация, что по адресу Колпачный пер., д. 6, стр. 5 обнаружен труп девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений в области головы, туловища и конечностей, от которых наступила смерть», — рассказали в правоохранительных органах. Там сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По приезду сотрудников полиции на месте происшествия находилась мать молодого человека, c которым встречалась погибшая девушка. Женщина рассказала, что на 8 августа у пары была назначена дата росписи. Ее сын не выходил на связь несколько дней, в связи с чем она приехала к нему в квартиру, где обнаружила труп. «Сын временно не работает, подрабатывал на стройках: где именно, не рассказывал. С помощью камер видеонаблюдения установлено, что погибшая заходила в подъезд дома вместе со своими молодым человеком. В настоящее время он на связь до сих пор не вышел и его место нахождение неизвестно», — пояснил источник агентства.

Старший помощник главы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова между тем сообщила, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). «В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению», — добавила она.

Рубрика: Происшествия

Поделитесь статьей:

Евгений Зиничев // Фото: Global Look Press

Происшествия

Вертолет отозвали с тушения лесного пожара ради перевозки министра МЧС
Нет изображения

Происшествия

В Москве невеста умерла от множественных травм накануне свадьбы
Скриншот из Telegram

Происшествия

В Люблине второй раз за неделю крупное ДТП. Эксперты считают, надо сужать дороги
Политика
Дело, которое перевернуло жизнь в Хабаровском крае: Что стоит за арестом Фургала
Навальный рассказал, чем займется после закрытия Фонда борьбы с коррупцией
Аркадий Дубнов: Москва внушила Баку, что с Арменией они перегнули палку
Люди выйдут "кормить голубей": митинги в защиту Фургала охватят весь Дальний Восток
Общество
Дочь Ефремова обвинила мать Собчак в фашизме
"Кремль. Путину". Откройте детские сады, родители в отчаянии!
Сможет ли государство прижучить алиментщиков: мнение Олега Шеина
Запашный набросился на хозяина, пересадившего коту почку за 800 тысяч
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Если буквально все исходящее от начальства в последнее время неадекватно – с чего мы взяли, что при работе на себя у них внезапно прорежется адекватность? Они ведь с нами не соприкасаются, и слава Богу; информацию черпают из соцсетей, потому что не пересекаются с народом ни в магазине, ни в транспорте

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Ещё в начале нулевых в администрации президента говорили: все партии могут взбрыкнуть, даже нами же созданные. Только не всецело верный Жириновский. На него можно рассчитывать твердо и всегда. Невзирая на отдельно-регулярные риторические упражнения оппозиционного свойства

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

Культура и ТВ
Была интерном, стала проституткой. Охлобыстин заглянул в душу Асмус
Малахов проклял "Пусть говорят"? Смерть Норкиной и срывы Борисова объяснили порчей
Монологи о шансоне
Новым мужем Асмус может стать друг Харламова – Тимур Батрутдинов
Шоу-бизнес
"Безголосая пустышка!": Соседов размазал дочь Маликова
"Муж влюбился в мой голос!" Легкоступова рассказала, как ей живется в роли жены
От Киркорова и старше: звезды смешно молодятся за счет Ивлеевой, Фейса и TikTok
"Волочкова толще меня!": взбешенный Шура набросился на балерину

Здоровье
Риск болезней сердца у диабетиков определяется по уровню сахара
Как подготовить организм ко второй волне ковида: пять советов вирусолога
Грязный воздух увеличивает заболеваемость и смертность от COVID-19
Клубничное мороженое любят те, кто рано влюбляется
Туризм
Тайные тропы: Как российские туристы попадают за границу
Путевки в Турцию подорожали до 200 тысяч на ожидании открытия границ в 2020 году
Россияне боятся бронировать авиабилеты за границу
Крымчане "куют деньгу" на туристах в ожидании новой волны коронавируса
Авто
Зачем МВД хочет повысить показатели смертности на дорогах? Отвечает Ольшанский
В России одной бедой меньше
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Недвижимость
Академик: "Налоговыми вычетами на недвижимость могут воспользоваться не все"
Зачем дольщики приковывают себя наручниками?
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Свежий номер
Юрий Левитан // скриншот Youtube
Лавина по фамилии Левитан: Как сложилась судьба великого диктора после войны
Все новинки Джобс представлял сам // фото в статье: Global Look Press
Стив Джобс наш. Что делал в Советском Союзе основатель Apple?
// фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Сначала был шок, а потом страх": как "Мужское государство" выбирает жертв
Дмитрий Медведев // фото: Global Look Press
Полгода без Димона. Куда с экранов пропало некогда второе лицо российской власти?
Фото в статье: depositphotos, Global Look Press
В долгу перед Латвией: кто из российских политиков владеет жильем в Прибалтике

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Фото в статье: Instagram
Дочь Евгения Осина впервые о замужестве:
Жаль, что папы не было на моей свадьбе!
Дмитрий Губерниев // фото: Global Look Press; в статье: соцсети
Дмитрий Губерниев:
Главное, чтобы не было равнодушных
Анастасия Волочкова // фото: Global Look Press, Instagram
Анастасия Волочкова:
В прошлой жизни я погибала на войне, защищая мужчину
Вячеслав Володин / фото в статье: Global Look Press, Vkontakte
Валерий Рашкин о выигранном в ЕСПЧ иске:
"Володин должен извиниться и заплатить"
Дэн Стивенс / фото: кадр из фильма «Евровидение: История огненной саги»
Филипп Киркоров:
"О своем "участии" в фильме узнал из зарубежных СМИ"
Фото в статье: Instagram, скриншот Youtube
Бедный Павел: новая любовница разоряет Прилучного
Саша Черно // фото: скриншот Youtube
Участница "Дома-2" устроила погром у врачей, которые рекомендовали ей похудеть
Вячеслав Смородинов, Иван Краско // Фото из личного архива актера
"Задолбали!": помощник Краско матом ответил на вопрос о "подаренной" ему даче
Шейн Доусон / фото в статье: Instagram
"Американский Ургант" Шейн Доусон лишился заработка из-за шутки про темнокожих
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Ефремову оставили водительские права, он может вновь сесть за руль
Global Look Press
Мошенники объявили призыв
Фото: Depositphotos
Рецепт: Лисички-сестрички
Подводная лодка-экспонат М-261 // фото: Валерий Аптерман
Ветераны и "Малютка": кубанские моряки реставрируют подлодку за свой счет
Фото в статье: РИА Новости
Рынок электроэнергии распробовал "цифру"
Фото: depositphotos
В Петербурге пиво стало кефиром
^