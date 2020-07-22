В Люблине второй раз за неделю крупное ДТП. Эксперты считают, надо сужать дороги

В Москве в районе метро Люблино произошла новая авария: на Краснодарской улице автомобиль на высокой скорости вылетел на перекресток, где врезался в другую машину, начавшую движение после простоя на светофоре. В результате оба авто вылетели на пешеходную часть. По предварительным данным пресс-службы департамента транспорта столицы, пострадали три человека.

Напомним, 20 июля на перекрестке, расположенном неподалеку, автобус выехал на пешеходную зону и снес остановку, в результате чего погибла женщина, еще трое пострадали. На место происшествия приехал лично глава столичного дептранса Максим Ликсутов, остановку восстановили уже на следующее утро.

Однако урбанист, блогер, пишущий под псевдонимом Иван Урбант про архитектуру, уверен, что дело в неправильном проектировании улицы. «В сегодняшнем случае, островки и сужения полос, могли бы предотвратить ситуацию», — отмечает он в своем Twitter. С ним соглашается и депутат Мосгордумы Дарья Беседина из «Городских проектов».