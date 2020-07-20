Один человек погиб и трое пострадали после наезда автобуса на остановку в Москве

На юго-востоке столицы автобус въехал в остановку общественного транспорта. Девушка-водитель не справилась с управлением, пишут «Такие дела» со ссылкой на департамент транспорта.

Предполагается, что имело место превышение скорости, из-за чего водителю не удалось вовремя затормозить. Отмечается, что перед выходом на смену девушка прошла медосмотр. Она была трезва, каких-либо хронических заболеваний у нее нет.

Жертвой наезда стала одна женщина, еще три человека пострадали. В правительстве Москвы заявили, что окажут семье погибшей материальную помощь.