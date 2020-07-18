Во Франции в соборе святых Петра и Павла тушили сразу три пожара

Утром во французском городе Нанте в готическом соборе XV века произошло возгорание. Пожар охватил кафедральный собор святых Петра и Павла, передает Franceinfo.

Полиция начала разбирательство. Утверждается, что в соборе возникло три пожара: один на уровне большого органа и два – слева и справа от нефа. Есть основания подозревать, что причиной ЧП стал умышленный поджог.

Больше всего пострадали большой орган и платформа, на которой он стоит – конструкция может обрушиться. Отмечается, что крыша здания не пострадала.