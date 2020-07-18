20-летняя фигуристка Александровская выпала из окна в Москве

В Москве на улице 1905 года нашли тело девушки 2000 года рождения. Информированный источник сообщил ТАСС, что речь идет о фигуристке Екатерине Александровской.

Предполагается, что девушка выпала из окна. Перед смертью она оставила записку со словом «люблю». Разрабатывается версия о суициде, поскольку ранее, по словам информанта, фигуристка уже пыталась совершить самоубийство.

На соревнования Екатерина Александровская представляла Австралию. Три года назад она стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)