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20-летняя фигуристка Александровская выпала из окна в Москве

Общество - Происшествия
15:51, 18 июля 2020

20-летняя фигуристка Александровская выпала из окна в Москве

В Москве на улице 1905 года нашли тело девушки 2000 года рождения. Информированный источник сообщил ТАСС, что речь идет о фигуристке Екатерине Александровской.

Предполагается, что девушка выпала из окна. Перед смертью она оставила записку со словом «люблю». Разрабатывается версия о суициде, поскольку ранее, по словам информанта, фигуристка уже пыталась совершить самоубийство.

На соревнования Екатерина Александровская представляла Австралию. Три года назад она стала чемпионкой мира по фигурному катанию среди юниоров.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Рубрика: Происшествия

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Если выйти на площадь с лозунгом «Надоел!», все сразу поймут, о ком речь. А если выйти с простым белым листом бумаги, то это каждый может истолковать по-своему. Например, Екатерина Лахова и Виталий Милонов скорее всего увидят в этом пропаганду гомосексуализма.

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