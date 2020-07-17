На Сахалине в разгар нереста лосося в реку упал наполненный топливом бензовоз

16 июля утро на Сахалине на технологической дороге, соединяющей Смирныховский район и нефтеперерабатывающий завод «Петросах», сошел с пути бензовоз. Об этом сообщает эковахта Сахалина.

Автоцистерна свалилась в ценную лососевую реку Пиленга, впадающую в Охотское море. При этом отмечается, что сейчас как раз начался нерест лососевых. Известно, что авто принадлежит ИП Бояркин, бензовоз доставлял бензин рыбопромышленной компании ООО «ДеЮр», занятой добычей лососей в местных водоемах.

Согласно накладной, в бензовозе находилось 10 тысяч литров бензина АИ-92. Всего в воду попало не менее шести кубометров нефтепродуктов, повреждены не менее трех цистерн на две тысячи литров. Дизтопливо попало в воду из топливных баков бензовоза.

Следы разлива нефтепродуктов также присутствуют и на почве у места ДТП. На реке заметна обильная пленка из нефтепродуктов, ощущается выраженный запах.

Из-за того, что зона ДТП не покрывается сотовой связью, в ЦУКС сахалинского МЧС сообщили об аварии только в 23:00 16 июня. До сих пор работы по откачке бензина не начаты. Идет обследование и оцениваются параметры разлива. Рыбохрана оценивает нанесенный биоресурсам ущерб.