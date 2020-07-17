На озере Байкал произошла утечка нефтепродуктов

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура начала проверку в Иркутской области по факту утечки в озеро Байкал нефтепродуктов с одного из пришвартованных у острова Ольхон кораблей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно оперативной информации, в результате шторма частное судно, пришвартованное к причалу в поселке Хужир, сильно накренилось, что привело к утечке топлива в воду. <…> В связи с разливом нефтепродуктов природоохранной прокуратурой организована проверка», — говорится в заявлении.

Уточняется, что, по оценке владельца судна, в воду попало около 100 литров горючего, однако размер появившегося пятна ставит под сомнение эту цифру. Прокуратура предполагает, что утечка составила большие объемы. Размер аварии устанавливается. Также предприняты меры по устранению экологических последствий утечки нефтепродуктов.