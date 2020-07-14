В Монголии от бубонной чумы умер подросток, 15 человек поместили на карантин

На западе Монголии от бубонной чумы умер пятнадцатилетний подросток. По данным Минздрава Монголии, лабораторные анализы подтвердили факт заражения.

Об этом сообщает РБК.

Контактировавших с подростком 15 человек поместили на карантин.

Подросток в аймаке (провинции) Говь-Алтай съел мясо сурка. Это животное часто является переносчиком бубонной чумы.

Ранее в западной части Монголии выявили два случая заболевания бубонной чумой среди людей. Также чуму обнаружили у одного жителя города Баян-Нур на севере Китая.

Из-за этого Роспотребнадзор по Республике Бурятия, расположенной у границы с Монголией, организовал отлов мелких мышевидных грызунов для исследования их на наличие микроба чумы.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев отмечает, что вспышка бубонной чумы в Китае и Монголии на границе с Россией не представляет серьезной опасности.