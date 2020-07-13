Внук Элвиса Пресли покончил с собой. Ему было 27 лет

Внук Элвиса Пресли Бенджамин Кио совершил самоубийство на 28-м году жизни.

Об этом пишет «РИА Новости»со ссылкой на портал TMZ.

Сообщается, что внук поп-идола был найден мертвым в своих апартаментах в городе Калабасас, штат Калифорния.

Бенджамин Кио — сын Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио. Молодой человек, как и Элвис, был музыкантом и очень сильно внешне походил на своего деда, пишет TMZ. Однако о его жизни в целом известно мало.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)