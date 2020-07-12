После стрельбы из машины "Яндекс.Такси" в Москве объявлен план "Перехват"

На 54-ом километре МКАД недалеко от Можайвского шоссе в Москве пассажир автомобиля «Яндекс.Такси» устроил стрельбу. Об этом в своем Telegram-канале пишет ИА «Москва».

Как сообщается, он произвел один выстрел по другой машине из неустановленного оружия. По данным агентства, пострадавших в результате инцидента нет. В столице объявлен план «Перехват».

Как пояснили агентству в пресс-службе главка МВД по Москве, о случившемся на горячую линию полиции сообщил очевидец. «На место выехали сотрудники полиции. Пострадавших в результате инцидента нет. Проводятся мероприятия с целью установления личности стрелявшего», — говорится в сообщении ведомства.