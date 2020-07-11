Полиция ЮАР сообщила о гибели пяти человек при захвате заложников в церкви

По меньшей мере пять человек погибло в Южно-Африканской Республике при захвате заложников к западу от Йоханнесбурга.

Об этом со ссылкой на Twitter полиции сообщает «РИА Новости».

«Рано сегодняшним утром полицейские Южно-Африканской Республики получили сведения о том, что в международной пятидесятнической церкви святости в Зуурбекоме люди были взяты в заложники и велась стрельба», – указывается в сообщении. Уточняется, что подтверждена гибель пятерых человек.

По данным полиции, 30 подозреваемых арестованы, изъято свыше 25 единиц огнестрельного оружия. Сообщается также, что полицейские ведут переговоры с нападавшими, информация о числе заложников или освобожденных не приводится.

Представитель церкви Абиэл Весси рассказал, что в здании находилось около 200 человек. По его словам, вооруженные люди хотели захватить церковь из-за спора о руководстве.