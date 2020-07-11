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Подросток под Новосибирском убил завуча, пытаясь украсть у нее ноутбук

Общество - Происшествия
12:46, 11 июля 2020

Подросток под Новосибирском убил завуча, пытаясь украсть у нее ноутбук

В Новосибирской области в поселке Смоленский подросток зарезал завуча школы, в которой учился. Об этом рассказывает NGS.ru.

9 июля 16-летний ученик проник в пристройку к школе, где проживала педагог, с целью совершения кражи. Но в итоге женщина его заметила и пыталась задержать. Тинейджер в ответ нанес несколько ударов ножом, после чего скрылся с места происшествия. 

На место убийства вскоре после обнаружения трупа с колото-резаными ранами выехала оперативно-следственная группа. Подозреваемый был задержан по наводке его же родственников, которые заподозрили, что он может быть причастен к убийству.

Сейчас органы устанавливают, в каких обстоятельствах проживал несовершеннолетний.

«Сиб.фм» пишет, что подросток хотел присвоить ноутбук и денежные средства. Его злой умысел не обернулся бы убийством в случае, если бы женщина не проснулась.

Рубрика: Происшествия

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