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Глава МВД Башкирии взял на личный контроль убийство 100-летнего ветерана ВОВ

Общество - Происшествия
10:05, 10 июля 2020

Глава МВД Башкирии взял на личный контроль убийство 100-летнего ветерана ВОВ

В Башкирии расследуют убийство ветерана Великой Отечественной войны, отметившего в ноябре 2019-го вековой юбилей.

Дело находится на личном контроле руководителя следственного управления республики Дениса Чернятьева и министра внутренних дел региона Романа Деева, передает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

Тело пожилого человека с признаками насильственной смерти было найдено накануне, 9 июля, в его доме в селе Леуза Кигинского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом«в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»).

Расследование ведет следственно-оперативная группа в составе следователей по особо важным делам.

Имя погибшего – Иван Несмеянов, пишет ИА «Башинформ». Во время Великой Отечественной войны он сражался в составе соединений Забайкальского фронта, свой столетний юбилей он отметил 12 ноября прошлого года. Сообщается, что после смерти своей супруги участник ВОВ жил один, однако его регулярно навещали дочери-пенсионерки из Челябинска. Также к ветерану был прикреплен соцработник.

 

Рубрика: Происшествия

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