Задержаны четверо вербовщиков трудовых мигрантов в террористическую группировку

В Калининграде сотрудниками ФСБ были задержаны четверо вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации.



Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя УФСБ России по Калининградской области Екатерину Исправникову.



Задержанные работали над идеологической подготовкой приехавших из центральной Азии трудовых мигрантов — их планировали переправлять в зону боевых действий. Вербовщики взяты под стражу.



«Выявлена и пресечена преступная деятельность членов законспирированной ячейки международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ. — Ред.)», — говорит Исправникова. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельсва произошедшего.



В квартире задержанных обнаружена атрибутика террористической организации, а также экстремистская литература. Задержанные придерживались доктрины создания так называемого всемирного халифата, которая подразумевает разрушение институтов светского общества и свержение действующей власти. В свои ряды они вербовали в основном мусульман Крыма.