ФСБ задержала наркокурьеров, перевозивших 55 кг синтетических веществ

ФСБ задержала трех наркокурьеров в Московской и Ярославской областях, перевозивших в тайниках автомобиля из Ленинградской области 23 тыс. таблеток с наркотическими свойствами. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«Проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения. Установлены активные члены преступной группы – граждане России», – говорится в заявлении ФСБ.



Изъятые наркотические средства планировали реализовать на территориях Московской, Ярославской, Калужской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Ивановской, Владимирской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае.



В отношении задержанных возбуждено два уголовных дела. Все трое находятся под стражей.