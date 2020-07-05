Приведшее к смерти 3 строителей обрушение ТЦ могло вызвать несоблюдение правил

В Кировской области из-за обрушения части конструкции строящегося торгового центра погибли три строителя, четвертый госпитализирован в Зуевскую ЦРБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отмечается, обрушение произошло в одноэтажном здании в городе Зуевка на площади 250 квадратных метров. По словам главы района, строительные работы велись силами частного инвестора, у которого были все необходимые разрешения на строительство.

Проверку инцидента проводит региональная прокуратура. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. По данным источника агентства в экстренных службах, именно пренебрежение мерами безопасности могло привести к таким последствиям.