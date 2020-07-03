Специалисты полностью локализуют поврежденный утечкой газа участок под Самарой

2 июля в километре от села Верхняя Подстепновка Самарской области произошла утечка газа. Причиной утечки стало повреждение незаконной врезки в технологический газопровод низкого давления.



К 14 часам 3 июля специалисты приступили к полной локализации участка. Об этом сообщает «ГТРК Самара». На данный момент в отсеченном участке находится 90 тонн газа, под давлением в 1 атмосферу — специалисты проводят отжиг газа для его снижения.

По данным ГУ МЧС, спасателями были эвакуированы 1640 человек, среди них 367 детей. Люди развезены в ближайшие населенные пункты — пострадавших нет.

На месте происшествия работает химико-радиометрическая лаборатория.