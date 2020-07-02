Более ста человек в Мьянме погибли на шахте по добыче нефрита

В штате Качин Мьянмы во время поисковых работ в шахте произошел оползень, сообщает RTVi со ссылкой на департамент пожарной охраны страны. Рабочие занимались добычей нефрита.

Сейчас известно о 113 погибших, но в перспективе число может увеличиться. Спасатели продолжают разбирать завалы и извлекать рабочих.

В марте минувшего года в том же штате на шахте уже происходил оползень, который тогда унес жизни шести человек. В 2015 году от оползня вблизи города Хпаканта в Мьянме погибли 116 рабочих.

Продажа природных ресурсов в Мьянме составляет примерно половину от всего ВВП.