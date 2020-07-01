У храма под Петербургом нашли связанный скелет

Пресс-служба СК РФ по Ленобласти сообщает, что на участке рядом с Храмом Святых Царственных Страстотерпцев найдены костные останки. Скелет со связанными верхними и нижними конечностями нашли при проведении земельных работ.

Сейчас на месте обнаружения трупа работает группа криминалистов, назначена медицинская судебная экспертиза. Местные СМИ пишут, что на скелете сохранились фрагменты современной одежды, передает «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники районного МВД вместе со следователями подготовили план мероприятий по поиску участников преступления, пишет ТАСС.

Известно, что храм, рядом с которым нашли останки, пока не достроен, но в нем регулярно проводятся богослужения.