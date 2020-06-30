Пожар в Нижегородской области унес жизни детей в возрасте от двух до 11 лет

Тела троих детей и одного взрослого обнаружены на месте пожара в деревне Ягодная в Нижегородской области

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, ЧП произошло по адресу улица Советская, дом 88. Погибли четыре человека, в том числе трое детей. Сейчас пожар локализован на площади 54 квадратных метров.



По данным собеседника агентства, погибшим детям 11, пять лет и два года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что взрослый и ребенок погибли в результате пожара в дачном доме под Москвой.