В Норильске загорелся полигон компании, занимающейся утилизацией опасных отходов

Полигон твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000» на площади тысяча квадратных метров загорелся в Норильске.



Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, расстояние от объекта до ближайших домов составляет несколько километров, строениям ничего не угрожает.

В пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю рассказали, что в ликвидации возгорания задействованы 26 человек и 8 единиц техники, передает «Интерфакс».

Сообщается, что ООО «Байкал-2000» занимается вывозом и утилизацией отходов, в том числе опасных.

Накануне, 28 июня, стало известно, что в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики под Норильском произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундру. СКР по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку информации. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что сброс из отстойного пруда проводился для предотвращения возможных нештатных ситуаций, связанных с повышением уровня воды.