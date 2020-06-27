Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы

Тело генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина нашли в офисе на Малой Пироговской улице в Москве.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

ГК «Пионер» в равных долях принадлежит Андрею Грудину и Леониду Максимову. В стадии строительства группы находится 298 тысяч кв. м жилья и апартаментов, из них 260 тысяч в Москве и 38 тысяч – в Петербурге. По данным отчета холдинга, за первый квартал 2020 года долгосрочные заемные средства компании составили 11,15 млрд, просроченной кредиторской задолженности у группы не было. По итогам 2019 года консолидированная выручка группы и ее дочерних структур составила 40 млрд, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Прибыль за год составила 7,59 млрд против 2 млрд в 2018-м.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)