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Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы

Общество - Происшествия
12:58, 27 июня 2020

Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы

Тело генерального директора группы компаний «Пионер» Андрея Грудина нашли в офисе на Малой Пироговской улице в Москве.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина совершил самоубийство.

ГК «Пионер» в равных долях принадлежит Андрею Грудину и Леониду Максимову. В стадии строительства группы находится 298 тысяч кв. м жилья и апартаментов, из них 260 тысяч в Москве и 38 тысяч – в Петербурге. По данным отчета холдинга, за первый квартал 2020 года долгосрочные заемные средства компании составили 11,15 млрд, просроченной кредиторской задолженности у группы не было. По итогам 2019 года консолидированная выручка группы и ее дочерних структур составила 40 млрд, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Прибыль за год составила 7,59 млрд против 2 млрд в 2018-м.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)

Теги: #Москва

Рубрика: Происшествия

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Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Статья, написанная лидером России, понятная и наглядная. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с ее описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится все понятно насчет прошлого. Насчет будущего – тоже

Сатаров Георгий

Сатаров
Георгий

Выявлять и сажать – это, конечно, надо. Но это все равно что бороться с тараканами с помощью брызгалок: они мутируют и выживают самые стойкие. Все прекрасно знают: чтобы не было тараканов, надо держать кухню в чистоте. В случае с коррупцией это означает, что надо уничтожать условия для расцвета коррупции

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Вот вы не видите в стране никакой политической конкуренции, а она есть! Например, в городе Златоусте местные отделения «Справедливой России» и ЛДПР схлестнулись не на жизнь, а на смерть. А всё из-за субботника. Идея прибраться возле здания администрации пришла эсерам. А либерал-демократы с коммунистами решили устроить шествие – на том же месте в тот же час...

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