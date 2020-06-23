У 5 студентов СПбГУ, проходивших военные сборы, нашли COVID, у 5 – отравление

Пять студентов Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) были госпитализированы с коронавирусом прямо с военных соборов, которые в Минобороны обещали не проводить в июне.

По данным «Фонтанки», 130 посещавших военную кафедру учащихся СПбГУ 15 июня отправили на военные сборы в полевой лагерь 9-й гвардейской артиллерийской бригады, где у пятерых из них обнаружили COVID-19, а самих студентов отправили в Лужский военный госпиталь.

После этого ещё пятеро оставшихся на сборах юношей пожаловались на плохое самочувствие, однако им диагностировали лишь пищевое отравление.

В вузе пояснили, что всех, кто, контактировал с зараженными, изолировали в военной части. Также там заверили, что перед отправкой все они сделали тест на коронавирус, однако он был отрицательный.

Также в вузе пояснили, что Минобороны дало студентам СПбГУ право пройти сборы в следующем году, но «ни один из студентов ею не воспользовался».

«Фонтанка» отмечает, что министерство ранее пообещало перенести сборы на более поздние сроки в июле или в августе, а в отдельных вузах даже на 2021 год.