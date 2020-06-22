В Питере 2 расклейщиков агитматериалов против Путина избили, ещё двоих задержали

Недалеко от ж/д станции «Сосновая Поляна» в Санкт-Петербурге двое распивавших пиво неизвестных избили активистов Евгения Смирнова и Олега Семенова, которые расклеивали печатные материалы с цитатами Владимира Путина разных лет и призывом голосовать против обнуления президентских сроков.

«Рядом с магазином нас начали обзывать какие-то люди, а потом напали. Двое человек, кричали что они за Путина, а мы предатели. К ним присоединился третий прохожий. Жена прохожего кричала ему, что мы не виноваты и что это к нам пристали, но он все равно бил нас», — передает слова Смирнова местное издание «Закс.ру». По его словам, двое агрессоров перед этим пили пиво, а после инцидента облили им его коллегу.

Отмечается, что активисты состоят в местных участковой и территориальной избирательных комиссиях, представляя там «Яблоко» и «Партию роста».

Других молодых людей в Северной столице задержали возле Александринского театра за то, что они «портили водосточные трубы» листовками против Владимира Путина и поправок в Конституцию, передает «Фонтанка». По непроверенным данным издания, 20-летние москвичи являются участниками «Бессрочного протеста». Все материалы оперативно удалили с поверхностей города.

Одного из них обвинили в самовольной расклейке листовок в неположенных местах, а второго в неповиновении указаниям сотрудника полиции.