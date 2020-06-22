В Красноярском крае возбудили дело после драки с участием полусотни человек

В Норильске после массовой потасовки полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК («Хулиганство»).

Как сообщается на сайте отдела МВД России по Норильску, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть полиции 20 июня. «На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб», – указывается в сообщении ведомства.

По информации издания tayga.info, в драке принимали участие от 30 до 60 азербайджанцев и дагестанцев, конфликт произошел на бытовой почве.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают всех участников инцидента и опрашивают очевидцев. Также решается вопрос о привлечении принимавших участие в драке лиц к ответственности.