В Петербурге толпа подростков избила пару уличных музыкантов

В Петербурге у станции метро «Рыбацкое» произошло нападение группы подростков на пару уличных музыкантов, среди которых была беременная девушка. Об этом пишет портал 78.ru.

Инцидент произошел 20 июня вечером. Молодой человек с гитарой вместе с девушкой исполняли песню, пока группа агрессивных тинейджеров оскорбляла их. В итоге один из агрессоров, как показывают кадры съемки, подошел к музыканту и после словесных выпадов нанес несколько ударов. Мужчина попытался обороняться, но в итоге на музыкантов набросилась остальная кучка хулиганов.

Девушка попыталась воспрепятствовать агрессии, но в итоге тоже получила удары. Усмирить нападавших смогли только прохожие.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, после они были направлены на амбулаторное лечение.