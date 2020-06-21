МЧС: В Якутии из-за аварии на электростанции вытекло дизельное топливо

Пресс-служба регионального отделения МЧС сообщила об утечке большого количества дизельного топлива на электростанции в якутском селе Аргахтах.

Как говорится в заявлении ведомства, сейчас из поврежденного резервуара остатки горючего перекачивают в другие хранилища: на 160 тонн, а также в два по 25 тонн и одно в 7 тонн. При этом количество вылившегося топлива пока не уточняется, как и объем емкости, где оно хранилось.

Данных о причинах произошедшего также пока нет.

«В готовности к убытию из города Якутск рабочая группа АО "Сахаэнерго" и бригада ЛАРН ООО "АСФ Сервис промышленной безопасности", далее специалисты будут направлены в с. Аргахтах. Информация уточняется», — пояснят пресс-служба.

Отметим, что ранее утечка 21 тысячи тон дизельного топлива произошла в Норильске, где оно распространилось по местным водоемам, нанеся крайне серьезный ущерб экологии региона.