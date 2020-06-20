В Воркуте сотрудника отдела МВД задержали по подозрению в убийстве двоих коллег

В Коми выясняются обстоятельства гибели двух сотрудников МВД, подозреваемый в их убийстве задержан по горячим следам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в дежурную часть МВД России по республике Коми поступило сообщение о том, что в здании, расположенном в переулке Юнь-Ягинский Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД по городу. «По горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте», – указывается в сообщении.

По предварительным данным, убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Руководство МВД по республике назначило проверку, по результатам которой виновный понесет ответственность в соответствии с законодательством. Также будет дана «принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом» и будет «принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции».