В результате ДТП с участием полицейского под Челябинском погиб один человек

В Челябинской области сотрудник ДПС выехал на встречную полосу и врезался в машину, в результате чего водитель погиб.

Как сообщает региональное управление МВД, авария произошла на автотрассе между городами Трехгорный и Юрозань. Уточняется, что полицейский на автомобиле Mazda выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Приору», водитель которой скончался на месте. Отмечается, что на момент ДТП 23-летний правоохранитель был в отпуске.

В настоящий момент ведется служебная проверка.

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