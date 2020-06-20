Генпрокуратура сообщила о шести тысячах лесных пожаров в России с начала года

Общая площадь загоревшихся лесов на территории России с начала текущего года составила более 990 тысяч гектаров.

Об этом сообщает Генпрокуратура России. «Всего с начала пожароопасного периода 2020 года на территории страны возникло более шести тысяч пожаров общей площадью свыше 990 тысяч гектаров», – указывается на сайте надзорного ведомства.

Отмечается, что наиболее опасная ситуация сложилась в Бурятии, Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Брянской, Иркутской, Смоленской, Кемеровской и Еврейской автономной областях.

Одними из основных причин пожаров Генпрокуратура назвала неосторожное обращение с огнем в лесах, а также умышленные поджоги сухой травы.