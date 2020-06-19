Задержана женщина, убившая собаку москвички в результате конфликта

В столице задержана 37-летняя женщина по подозрению в жестоком обращении с животными, пишет АГН «Москва». Ранее она в результате конфликта с другой москвичкой в районе Зюзино во дворе дома выхватила у оппонентки из рук поводок с пожилым мопсом и ударила собаку об асфальт дважды. Животное погибло.

Подробности этой истории описывал «Московский комсомолец». Владелица собаки стала свидетельницей ситуации, в которой мужчина засунул в рот ребенку купюры из-за того, что тот выпрашивал игрушку. Рядом находилась женщина, которую владелица пса приняла за мать ребенка.

Она и выхватила у женщины поводок, когда та решила вмешаться в ситуацию насилия над ребенком. Позже ветеринары констатировали у собаки закрытый перелом правой лобной кости с повреждением головного мозга, разрывы печени, кровотечение в брюшной полости.