В Воронеже полицейский задержал раздосадованного несвежим мясом покупателя

В Воронеже 52-летний мужчина устроил стрельбу в продуктовом магазине. Он купил мясо, но оно показалось ему несвежим, из-за чего произошел конфликт с продавцом, пишут «Такие дела».

Недовольный клиент вернулся домой за травматическим пистолетом, а после пришел на разборку в торговый павильон. Звуки выстрелов услышал проходивший мимо полицейский, у которого в тот момент не было рабочей смены. Он забежал в магазин и скрутил агрессора.

Недовольного покупателя удерживали до приезда сотрудников Росгвардии и следователей. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с перспективой лишения свободы на срок до пяти лет.