Поплывший вокруг света челябинский депутат-единоросс застрял возле Австралии

Депутата Законодательного собрания Челябинской области от «Единой России» Владимир Горнов вынужден ждать необходимых запчастей для яхты «Челябинск» в Новой Каледонии недалеко от Австралии.

Как пишет Znak.com со ссылкой на челябинское отделение Русского географического общества, народный избранник оказался там из-за кругосветного путешествия, в которое он отправился полгода назад.

Челябинск и Новая Каледония // Скриншот Google Maps

«28 мая яхта намеревалась, произведя мелкий ремонт и заправку, отправиться в океан, но обнаружилась неисправность двигателя», — пояснили журналистам, уточнив, что проблемы усилились международными карантинными мерами из-за которых усложнился процесс получения островных виз.