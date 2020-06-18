Мужчина, убивший семью в Москве, до этого долго преследовал жертву

Четыре человека погибли при стрельбе в московской квартире на улице Приорова, 38, передает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление СК. Возбуждено уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Сообщается, что мужчина по имени Севастьян Путинев (1999 года рождения) убил свою бывшую супругу, тёщу и ребенка 2016 года рождения. Предполагается, что сам мужчина тоже найден мертвым на месте убийства.

Силовики обнаружили при нем зарегистрированное оружие с карабином. Будет установлено, при каких обстоятельствах он был получен.

Очевидцы сообщили телеканалу «360», что полицию на место события вызвали соседи, которые услышали выстрелы и детские крики. Позже на место прибыла скорая помощь и правоохранители.

Телеграм-канал Baza уточняет, что Путинцев долго время преследовал свою жертву — Елизавету Хлюпину. Ей приходилось часто менять аккаунты в соцсетях, но бывший партнер продолжал изводить ее ревностью.

Погибшая девушка обучалась в магистратуре МАИ на факультете авиастроения

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru).