В Комсомольске-на-Амуре на 79-летнюю женщину свалился потолок

79-летняя пенсионерка в Комсомольске-на-Амуре отказалась от госпитализации после того, как на нее упали отделочные материалы с потолка квартиры, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в ночь на среду в одном из трехэтажных многоквартирных домов. На место происшествия прибыли медики, аварийные службы и полицейские.

Проникнув в квартиру, спасатели обнаружили, что отделочные материалы придавили ногу женщины. Пенсионерку вызволили из под груза и передали медикам, но она отказалась от госпитализации, поскольку ЧП обошлось без серьезных травм.

Несущие конструкции здания оказались нетронутыми, поэтому эвакуировать граждан из числа соседей не стали. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.