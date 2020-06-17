ФСБ, МВД и прокуратура ищут нарушителей, оскорбивших Путина светло-зеленым мелком

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает мужчину и женщину 25-30 лет, против которых было возбуждено административное дело. Злоумышленники оставили анонимное оскорбление в адрес президента РФ Владимира Путина на тротуаре возле троллейбусной остановки недалеко от Сытного рынка. Для совершения преступления они использовали светло-зеленый мелок. Его микрочастицы были изъяты оперативниками.

Данные о нарушителях закона удалось получить в ходе следственных действий после жалобы 80-летней пенсионерки, которой не понравилась, как на асфальте намекнули на коррупционную составляющую в действиях главы государства, сообщает «Фонтанка». Внешность преступников была установлена с помощью системы видеонаблюдения.

К работе над расследованием кроме руководства Петроградского района были привлечены специалисты из ФСБ, «Центра "Э"» МВД (противодействие экстремизму), а также местная прокуратура. Для удаления с поверхности асфальта оскорбляющей надписи были привлечены эксперты Горэлектротранса. Как отмечает издание, им успешно удалось очистить место преступления.