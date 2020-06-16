В Петербурге завели дело по факту аварии в аэропорту, повлекшей ущерб в миллион

Следственный комитет возбудил уголовное дело после столкновения двух самолетов в петербургском аэропорту Пулково.

Как сообщается на сайте ведомства, дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Инцидент произошел 14 июня, указывается в сообщении. По предварительным данным, на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы лайнер Airbus А-20N, готовившийся выполнить рейс «Санкт-Петербург – Иркутск», зацепил крылом хвостовую часть А320 VP-BD, который отправлялся в Калининград.

Отмечается, что в результате аварии был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств ЧП, идет расследование.