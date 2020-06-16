В Новосибирской области взрыв снаряда повлек травмы у четверых военнослужащих

Пресс-служба Центрального военного округа сообщила о происшествии в Новосибирской области с участием как минимум четверых военнослужащих. Они получили ранения на полигоне в результате взрыва артиллерийского снаряда.

«По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонация капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Как сообщается, в результате инцидента бойцы получили травмы конечностей, степень которых не уточняется.

Причиной инцидента военные называют грубое нарушение техники безопасности.