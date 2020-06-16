В ходе беспорядков в Дагестане пострадали семь полицейских и несколько машин

Во время конфликта граждан Азербайджана с сотрудниками правоохранительных органов в зоне временного пребывания в Дагестане пострадали семь силовиков. Состояние служителей закона не уточняется.

Задержаны 93 участника беспорядков.

«Ориентировочно семь машин они разбили, включая машины пограничников», — поясняет ТАСС врио главы Дербентского района республики Фуад Шихиев. Он также рассказал, что 155 граждан Азербайджана в итоге смогут отправиться в свою страну.

По данным регионального СУ СК РФ, повреждения получили только пять транспортных средств.

Ранее Sobesednik.ru писал, что беспорядки произошли из-за недовольства приезжих, которые не могли покинуть территорию РФ из-за закрытия границ тем, что в списке на выезд было только 120 человек, хотя всего людей там было больше.