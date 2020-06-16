СК возбудил дело после перестрелки в Назрани, при которой погибли четверо

Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, погибли в результате перестрелки между местными жителями в Ингушетии.

Уточняется, что инцидент произошел в Альтиевском административном округе Назрани около часа дня. Перестрелке предшествовал конфликт, который возник, предположительно, из-за земельного спора, пишет ТАСС. В результате столкновения погибли четыре человека, еще трое находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести.

Отмечается, что среди погибших – сотрудник Росгвардии.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц»).

Напомним, накануне, 15 июня, в Москве на Ленинском проспекте уроженец Ингушетии открыл огонь по сотрудникам МВД.