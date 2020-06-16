Подозреваемый в убийстве девочки под Красноярском оказался психом со справкой

В Красноярском крае в 500 километрах от областного центра произошла жуткая трагедия. 1 июня в Шушенском районе поисковиками было найдено тело 12-летней жительницы деревни Нижняя Коя. Девочка накануне пропала, и ее родители имели все основания бояться за жизнь дочери. Год назад девочка была изнасилована местным жителем. Ее мать обращалась в полицию, но уголовное дело не возбудили.

Сейчас задержаны трое местных жителей 25, 19 и 14 лет, которых подозревают в причастности к преступлению.

Sobesednik.ru поговорил с главой Казанского сельсовета Сергеем Мясниковым, в состав которого входит Нижняя Коя, о том, что происходит в деревне.

– Сергей Анатольевич, как вообще могло произойти такое, что уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней не было возбуждено и виновный не привлечен к ответственности? Как это могло остаться незамеченным правоохранителями и чиновниками?

– Ну как незамеченным… Полиция по закону все отработала, сделала, что могла, все проверки были проведены. Этот парень был несовершеннолетним, ему ничего нельзя было сделать. Закон такой: привлечь нельзя. Наказали его родителей, поставили его на учет...

– Расскажите о семье убитой девочки.

– Особенно сказать про них и нечего. Обычные нормальные люди. Отец работает в Синегорске, воспитывают детей.

– Волонтеры «Лизы Алерт», которые искали девочку, говорили, что деревня оставляет впечатление неблагополучной: очень много маргинальных личностей, заброшенных домов… Это так?

– Везде есть разные люди. А где у нас в деревнях не выпивают? Там у них работы вообще нет, люди ездят работать в Синегорск и Шушенское.

– Местные жаловались, что их терроризирует банда малолетних преступников. Это правда?

– Вот это те несовершеннолетние, кого задержали, и есть.

– Так почему с ними ничего не делали, не предпринимали?

– Так они малолетние, им до 14 лет.

– Сильно они бесчинствовали?

– Рассказывали, что они толпой могли напасть на человека: отрабатывали удары. У них у многих справки о том, что они психически нездоровы. У того (25-летний молодой человек), кто подозревается в убийстве, такая справка есть.