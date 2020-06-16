Иностранец и москвич задержаны при попытке запустить стрелу с наркотиками в СИЗО

В столице задержаны двое мужчин, пытавшихся перебросить через стены СИЗО пакет с наркотиками, привязанный к стреле.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, работники следственного изолятора вызвали полицию после того, как через камеры видеонаблюдения увидели, что у стен учреждения находятся подозрительные лица.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего жителя ближнего зарубежья и 39-летнего москвича. «Установлено, что подозреваемые пытались перебросить через забор учреждения с помощью самодельной стрелы с привязанной к ней леской полиэтиленовый сверток с неизвестными веществами, но не смогли довести противоправный умысел до конца», – указывается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в свертке было около 90 г наркотика, содержащего тетрагидроканнабинол, более 20 г мефедрона, а также 50 г прегабалина.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»).

Задержанные помещены под стражу.