Азербайджанцы, не сумевшие вернуться на родину, напали на полицию Дагестана

В пункте временного размещения в Дагестане, куда были направленны жители Азербайджана, которым в связи с закрытием границ не удалось вернуться на родину, начались волнения.

«Находящиеся в пункте временного размещения граждане Азербайджана требуют пропустить их на родину. В связи с этим здесь произошли волнения, из-за чего здесь находятся сотрудники Росгвардии и МВД», — приводит «Интерфакс» комментарий руководства Дербентского района Дагестана.

По данным врио главы района Фуада Шихиева, на которого ссылается ТАСС, конфликт уже исчерпан: «На данный момент конфликт урегулирован, ситуация под контролем властей, общественный порядок не нарушен».

Инцидент с участием нескольких сотен азербайджанцев связан с тем, что в списке для проезда через границу оказались лишь 120 человек, хотя проживающих там значительно больше.