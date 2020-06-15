Стрелка, напавшего на полицейских в Москве, проверят на экстремизм

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что мужчину, который стрелял в полицейских на Ленинском проспекте, проверят на принадлежность к экстремистским организациям.

Напомним, мужчина открыл огонь по сотрудникам МВД, когда те остановили его автомобиль для проверки. Злоумышленник произвел шесть выстрелов и был ранен в ответ.

Канал «ОПЕР Слил» в Телеграме пишет, что сам нападавший скончался в больнице. На этом же ресурсе опубликованы скрины соцсетей подозреваемого, где заметно, что мужчина был религиозно ангажирован.

Телеграм-канал «Силовики» сообщает, что стрелком оказался уроженец Ингушетии 1995 года рождения Ратмир Галаев. Он стрелял из переделанного газового пистолета.