В Питере сотрудницу центра для аутичных людей ударил в лицо сосед

13 июня сотрудница центра для аутичных людей «Антон тут рядом» Наталья Алексеева обратилась в травмпункт, чтобы снять побои, что ей нанес сосед по дому, где организация снимает помещение.

Об этом сообщают официальное сообщество центра и его создательница Любовь Аркус в соцсетях. Алексеева возвращалась с прогулки с подопечной фонда, передвигающейся на коляске. Одной из жительниц показалось, что коляска поцарапала ее машину, после чего она начала громко ругаться.

Услышав крики, на улицу выбежал другой сосед с первого этажа, который ранее был замечен за тем, что бросал оскорбительные реплики в сторону студентов центра о том, что таким людям следует жить в спецучреждениях, а не по соседству со всеми. Он начал обзывать Наталью Алексееву непечатными словами и ударил ее рукой в переносицу, разбив очки. Она попыталась дать отпор, что вызвало у агрессора радость — теперь он обещал засудить организацию.

В официальной группе центра «ВКонтакте» писали, что полиция так и не прибыла на место происшествия. Там заявителей предупредили, что разбирательство займет 30 дней и, скорее всего, будет квалифицировано как «бытовая ссора».

Однако позже Наталье Алексеевой позвонил начальник 58 отделения полиции и пояснил, что его подчиненные допустили нарушения и с ними будут проводиться разбирательства. Соседа-агрессора тоже привлекут к ответственности.