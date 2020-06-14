На Алтае сгорела часовня, построенная в память о погибших альпинистах

У подножия горы Белуха в Алтайском крае сгорела часовня в честь Михаила Архангела. Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на Горноалтайскую епархию.

Религиозное здание известно как самая высокогорная культовая православная постройка в России. Она была возведена в 2006 году в память о спасателях, туристах и альпинистах, погибших в Горном Алтае. Архитектором проекта выступил Кирилл Хромов, а проспонсировали строительство добровольные жертвователи.

В республиканском управлении не уточнили причин возгорания. Известно, что часовня выгорела полностью.