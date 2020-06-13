При крушении самолета Як-52 под Самарой погибли инструктор и 18-летний курсант

В результате падения легкомоторного самолета Як-52 в Кинельском районе Самарской области погибли два человека.

Как сообщает «РИА Новости», воздушное судно упало с небольшой высоты в километре южнее поселка Октябрьский. На борту находились инструктор 1968 года рождения и 18-летний курсант, который управлял летательным средством.

По данным регионального ГУ МЧС, самолет сильно поврежден. Отмечается, что возгорания не произошло.

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майю Иванову.

Известно, что Як-52 принадлежит аэроклубу Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), который совершал плановые полеты.