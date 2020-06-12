Эксперты выясняют причины обрушения стены дома на Шлюзовой набережной в Москве

В центре столицы рухнул фасад нежилого здания, погибших и пострадавших нет, движение транспорта не перекрывалось.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу префектуры Центрального административного округа города, инцидент произошел по адресу Шлюзовая набережная, дом 2/1. Представитель собственника прибыл на место происшествия.

Здание собираются обследовать для предотвращения таких инцидентов в дальнейшем. Специалисты устанавливают причины ЧП.

В пресс-службе ЦОДД отметили, что происшествие не повлияло на движение транспорта.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Одессе обрушилась часть жилого дома 1912 года постройки.