Возбуждено дело после смертельной аварии с полицейским в Воронеже

В Воронеже завели дело из-за ДТП, при котором полицейский сбил троих пешеходов, в результате чего один из них погиб.

Об этом сообщается на сайте СУ СК по Воронежской области.

Инцидент произошел накануне, 9 июня. По версии следствия, 24-летний полицейский не справился с управлением и сбил трех человек, один из которых от полученных травм скончался.

Отмечается, что признаков опьянения у правоохранителя не обнаружено, однако «для более точного исследования» взяты образцы крови.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, устанавливаются обстоятельства аварии.