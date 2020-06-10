В Одессе рухнула часть жилого дома 1912 года постройки, повреждена газовая труба

На улице Ясная в Одессе частично обрушился являющийся памятником архитектуры дом, в котором проживали 24 человека.

Инцидент произошел в ночь на 10 июня, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, в разрушенной части четырехэтажного дома были расположены пять квартир, в которых проживало 10 человек. Всего в доме 10 квартир, в них жили 24 человека. Все они были выведены из здания. К ликвидации аварии привлечены свыше 50 человек и шесть единиц спецтехники.

Как пишет «Украина 112» со ссылкой на ГосЧС, в результате обрушения повреждена газовая труба.

Известно, что обрушившийся дом, расположенный по адресу улица Ясная, 10, числится памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Он был построен в 1912 году.

Издание Daily.com.ua отмечает, что это уже третий подобный случай за последний месяц. В частности, 18 мая в Приморском районе Одессы обрушилась стена четырехэтажного жилого дома с мансардой на улице Торговая; аналогичный инцидент произошел в городе 21 мая. В обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших.